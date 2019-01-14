Медики: ЗОЖ предотвращает мутации в генах

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Здоровый образ жизни даст возможность избежать генетических сбоев в организме. Такое заявление сделал главный генетик министерства здравоохранения России Сергей Куцев.

Ученые установили, что избежать генетических мутаций в организме сможет каждый человек, для этого необходимо просто вести здоровый образ жизни. По данным главного внештатного генетика минздрава РФ Сергея Куца, значительное количество хромосомных заболеваний возникает спорадически.

Учеными доказано, что 97% людей, заболевших синдромом Дауна, имели нерасхождение хромосомы 21 во время процесса мейоза. Для предотвращения таких процессов необходимо употреблять ежедневно фолиевую кислоту и продукты, которые ее содержат, а также придерживаться канонов здорового образа жизни, утверждают медики. Все же, образ жизни не играет роли, когда речь идет о наследуемых заболеваниях - риск появления потомства с патологией остается постоянным, например 25% или 50%. Все зависит от типа наследования конкретного заболевания.

Согласно статистике министерства здравоохранения РФ, больше всего сторонников здорового образа жизни проживает на юге России – в Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Ингушетии. Хуже всего дела обстоят на севере и на Дальнем Востоке – в конце списка расположились Еврейская автономная область, Камчатка, Магаданская область, Забайкалье и Амурская область. Рейтинг составлялся на основе показателей потребления алкоголя и табачных изделий, распространенности наркомании, а также занятий спортом и условий труда.