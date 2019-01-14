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Мужчины наиболее неохотно следуют совету избегать чрезмерного воздействия солнца и с меньшей вероятностью сообщают о потенциально опасных раковых родинках.

Ученые спрашивали загорающих на пляже, не беспокоятся ли они о меланоме. Универсальный ответ был «нет».

Несмотря на то, что через каждые несколько сотен метров имелись навесы, они стояли пустыми, а женщины и мужчины впитывали вредные лучи на пляже. Исследования показывают, что женщины обращают больше внимания на предупреждения о связи между воздействием солнца и развитием меланомы - высокоагрессивной формы рака кожи. Оказывается, мужчины не так чувствительны к предупреждениям. Но они должны стать осторожнее, поскольку последние статистические данные показывают, что показатели смертности среди мужчин при раке кожи с меланомой превышают показатели у женщин. Врачи предупреждают: игнорирование смертельных предупреждающих знаков ведёт к раку кожи.

Мужчин призывают скрываться от солнца, чтобы защититься от этого убийцы.

Исследование обнаружило, что уровень смертности среди британских мужчин увеличился почти на 75% с середины 1980-х годов, а для женщин он вырос менее чем на 10%.

Дороти Янг, член фонда Royal Free London NHS Foundation, которая возглавляла это недавнее исследование, сказала: «Данные свидетельствуют о том, что мужчины реже защищаются от солнца или участвуют в кампаниях по информированию и профилактике меланомы».

В период с 1985 по 1987 год средняя смертность от меланомы среди британских мужчин составляла 1,48 на 100 000 населения. Для женщин показатель составлял 1,45. К 2013–2015 годам смертность среди женщин выросла до 1,58 на 100 000, тогда как среди мужчин она выросла до 2,57 на 100 000.

Меланома является самой смертельной формой рака кожи, потому что она может быстро распространяться на другие органы. Заболеваемость увеличилась по всему земному шару, особенно в регионах с преимущественно светлой кожей, как у англосаксов.

Данные были собраны Всемирной организацией здравоохранения за последние 30 лет.

Самые высокие показатели смертности среди мужчин в 2013–2015 годах были в Австралии, 5,72 на 100 000 человек, а самые низкие - в Японии, 0,24.

Мартин Ледвик из Cancer Research UK считает, что необходимо изучать причины смертности среди мужчин.

Он сказал: «Как только мы узнаем ответ, исследователи могут порекомендовать людям направлять информацию о том, как уменьшить их риск: например, советы по обеспечению безопасности на солнце и проверке любых новых родинок или пятен, или изменений существующих».