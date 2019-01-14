Виагра может повредить сетчатку глаза

Сегодня, 14:36

Может ли Виагра повредить ваши глаза? Человек остался с дырками в сетчатке в форме пончика после того, как принял дозу виагры в 10 раз больше рекомендованной.

Человек, который выпил слишком много силденафила, активного ингредиента виагры, остался с пятнами в форме пончика в своем зрении. Выпив бутылку с жидкостью, которая используется для лечения эректильной дисфункции, мужчина в возрасте около 50 лет получил странный дефект зрения.

Через два месяца он обратился к врачу в Массачусетском офтальмологическом институте в Бостоне, который сказал ему, что у него проблемы с сетчаткой - светочувствительной частью глаза. Неизвестно, выздоровел ли мужчина, этого случая нет в офтальмологическом отчете JAMA, лечение пациента не проводилось.

Виагру можно получать как по рецепту, так и без рецепта, а предыдущие исследования связывали передозировку препарата с нарушениями зрения.

После жалоб на светобоязнь - чувствительность к свету, неспособность видеть при слабом освещении и круглые формы в его зрении, тесты подтвердили, что было повреждение. Клетки сетчатки находятся в задней части глаза и преобразуют свет в импульсы для мозга, что создает визуальное восприятие.

Они не могут самостоятельно восстанавливаться, и дегенерация клеток обычно является причиной слепоты. Согласно отчету, написанному доктором Хилари Брэдер, пациент не вернулся для последующих посещений.

Виагра работает, увеличивая приток крови к половому члену, подавляя фермент фосфодиэстеразу 5 (PDE5), помогая мужчинам получить эрекцию. Но другой родственный фермент, фосфодиэстераза типа 6 (PDE6), также ингибируется.

Это проявляется в клетках сетчатки, и при высоких дозах, как полагают, вызывает накопление молекулы, токсичной для клеток. Это не первый случай подтверждегния того, что силденафил и слабовидение связаны.

Предыдущие исследования на людях показывают, что двойная доза вызывает проблемы. В исследовании 2014 года, опубликованном в Experimental Eye Research, 50% здоровых мужчин, которые принимали 200 мг вместо максимальных 100 мг, испытывали временные нарушения зрения.

Австралийские исследователи также заявили, что исследование на мышах выявило постоянное влияние препарата на зрение мужчин с наследственным заболеванием глаз, пигментным ретинитом.

Наиболее распространенными побочными эффектами Виагры являются головная боль, тошнота, приливы и головокружение. Но у многих мужчин нет побочных эффектов или только слабые, согласно NHS.

Доктор Брэдер решила опубликовать это дело, чтобы осведомить окулистов.

Она сказала: «Поскольку это такой широко используемый препарат, я подумалаа, что офтальмологическому сообществу важно знать о наших результатах. Я уверена, что другие видели подобные случаи, даже если механизм токсичности был не так очевиден, как в нашем случае».

Веб-сайт производителя виагры, Pfizer, сообщает, что ненормальное зрение, такое как изменение цветового зрения (например, оттенок синего цвета) и нечеткое зрение, являются «общими побочными эффектами».

В редких случаях внезапная потеря зрения в одном или обоих глазах может быть признаком серьезной проблемы с глазами, называемой неартериальной передней ишемической оптической невропатией (NAION).