В Египте нашли неизвестное захоронение в храме сфинкса

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Работы по уменьшению пагубного воздействия подземных вод в храме Ком-Омбо, где захоронен сфинкс, дали специалистам обнаружить интересную находку. Это оказалось древнее захоронение со множеством статуй.

Не все тайны древности открылись современному человеку, а большинство тайн мы познаем случайно. Так, во время проведения дренажных работ по отведению подземных вод от храма сфинкса, удалось обнаружить неизвестное ранее захоронение.

Такую информацию распространил сотрудник министерства древности Египта, который отметил – все найденные статуи сделаны из песчаника. Внешне они напоминают гигантскую статую сфинкса в Гизе. Статуя из храма Ком-Омбо могла быть создана во времена правления династии Птолемеев.

Во время изучения сфинкса археологи заметили, что строители нанесли на его поверхность различные иероглифы и надписи на демотическом языке. Сейчас статуя находится в Национальном музее египетской цивилизации в Фустате. Тамошним сотрудникам предстоит детально изучить и отреставрировать сфинкса, чтобы прояснить дополнительные сведения о его происхождении.