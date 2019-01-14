Учёные: Белок опасных бактерий ускоряет заживление ран

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Сотрудники известного российского исследовательского центра микробиологии и эпидемиологии провели анализ и выяснили, что белок болезнетворных бактерий может ускорить заживление ран. В дальнейшем, планируется создать мази на его основе, но для это нужно провести клинические исследования.

Всё инфекционные болезни человека и животных происходят из-за попадания в организм болезнетворных бактерий. Такой опасной бактерией является листерия, она провоцирует менингит и перинатальные инфекции. Она попадает в организм через пищу, а дальше идёт в кровь.

Уровень болезнетворной бактерии зависит от некоторых белков, которые якобы « перехватывают» управление процессами в клетках, а это приводит к размножению бактерий-паразитов. У листерии таким белком является InlB. Исследуя его, учёные провели опыты на лабораторных грызунах и проверили как он влияет на процесс регенерации внутренних органов.

Результаты эксперимента удивили учёных. Крысам удалили 70% печени, в ходе исследования одной группе вводили белок и через неделю масса органа составляла около 75 %. Второй группе препарат не назначали, и вес их печени был всего 40%. Выходит, что белок опасной бактерии способствует более быстрому росту клеток и заживлению ран.