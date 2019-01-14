Ученые: Три банана в день снижают риск смертельной гипертонии

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Медики рассказали, как простые бананы помогут победить гипертонию.

Риск высокого артериального давления может быть снижен путем внесения некоторых изменений в диету или образ жизни. Один из лучших способов предотвратить смертельные признаки гипертонии - это есть больше бананов, говорят ученые. По словам профессоров Джульетты Келлоу и Сары Брюер из Великобритании, всего три банана в день эффективно снижают риск опасной гипертонии.

Как оказалось, спелые бананы богаты калием, который помогает сбалансировать негативные последствия натрия в организме человека. Ученые говорят, что калий является ключевым минералом, который необходим организму для правильного функционирования, также он нейтрализует натрий, который снижает способность почек выводить воду и впоследствии повышает кровяное давление.