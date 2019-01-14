В Балаклавской бухте археологи изучают останки судов Х века

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Ученые экспедиции «Нептун» при поддержке севастопольских коллег весной 2019 года начнут масштабное изучение Балаклавской бухты под Севастополем. Данная территория имеет множество неизученных артефактов, которые представляют собой научную ценность.

Заканчивается подготовка к старту научной экспедиции «Нептун», участниками которой станут свыше 30 специалистов из различных научно-исследовательских институтов России. Сообщается, что археологическая экспедиция будет проходить при поддержке сотрудников севастопольского музея- заповедника «Херсонес Таврический». Старт исследований начнется уже весной 2019 года, а основной целью станет Балаклавская бухта, которая видела множество сражений.

Ученые рассказали, что основной целью исследования являются останки судов, которые датируются Х веком нашей эры, обнаруженные там летом 2018 года. Руководить группой ученых будет Роман Дунаев, сообщивший, что будут обследованы и британские парусники, затонувшие в период первой обороны Севастополя в годы Крымской войны 1853-1856 годов.

Исследователи предполагают, что у берегов Крыма, по данным ученых, может находиться более 2,5 тысячи затонувших объектов - от судов античных времен до современных. Работы по паспортизации артефактов, обнаруженных исследователями, начатые в 2012 году, планируется собрать в подводном музее находок Черного моря. Его намечено открыть у мыса Тарханкут на западном побережье Крыма.