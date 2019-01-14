«Конец эпохи - Нибиру близко»: Северный магнитный полюс Земли смещается с аномальной скоростью

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По данным gismeteo магнитные полюса Земли смещаются с невероятной скоростью. Публика ссылается на Планету Х.

В мире уже давно серьезно стоит вопрос о смещении магнитных полюсов. Сенсационной стала скорость смещения.

Это явление является совершенно нормальным и вполне естественным, но только в том случае, если это Южный полюс, а смещение не превышает 10 километров а год, сейчас же ситуация стоит куда серьезней.

Северный же полюс обычно смещается не крупнее Южного, однако специалисты утверждают, что сейчас «главная точка отсчета севера» меняется со скоростью более 50 километров в год со стороны Канады в сторону Сибири. Ученые утверждают, что такое интенсивное движение может привести к серьезным проблемам в навигационным системам. К примеру, самолеты не смогут точно прибывать к месту назначения.

Уфологи ссылают аномалию Земли на воздействие Нибиру. Из-за сильного магнитного воздействия, планета двигается ненатуральным для неё образом.

«Это конец эпохи – Нибиру близко», - в один голос утверждают уфологи. Пользователи сети поддержали уфологов в данном вопросе. Люди понимают, что те, кто скептически относятся к Планете Х, не могут понять суть катаклизм и аномалий по всему миру. Верующие конспирологам и уфологам находят элементарное объяснение всему, что в мире происходит.

Известно, что магнитные полюса имеют свойства полностью меняться местами. Инверсия магнитных полюсов происходит раз в несколько сотен тысяч лет, а последний раз, по данным специалистов, такое случалось около 780 000 лет назад.

Если Нибиру еще будет возможно остановить, а вернее изменить траекторию движения, все равно ее влияние пагубно скажется на Землю. Полное смещение полюсов понесет за собой не только проблему в навигации, но и ослабление магнитосферы Земли, из-за чего будет активное влияние космической радиации, которая по итогу способна уничтожить все живое на планете.