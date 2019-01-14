«Второе пришествие»: В ночь на 19 января в день Богоявления посланник с Нибиру выйдет на контакт с землянами

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Судный день близок. И человечество замерло в ожидании второго прихода мессии. На этот раз спасителем станет пришелец с чужой планеты. Но не все верят в спасение, а ждут от нового контакта крови и краха цивилизации.

Уже не один месяц весь мир говорит о загадочной планете Нибиру. Учёные изучают имеющиеся данные, конспирологи предоставляют доказательства скорого контакта, а весь Интернет заполнен новостями о вторжении и захвате Земли вражеской цивилизацией.

Однако на планете нет чужеродной расы гуманоидов и Земля не погрязла в хаосе и войне, которую ждали от непрошеных гостей.

На этот раз истина скрылась совсем в другом месте. Эксперты изучили все предыдущие предсказания, рассмотрели факты и данные, полученные с телескопов и исследовательских аппаратов, и проанализировали информацию, рассчитали точную дату контакта со иноземной цивилизацией.

Британские конспирологи уверены, что этот приход избавит землян от всех проблем и спасёт всё человечество. Учёные склоняются к тому, что нибируанцы придут с миром и бескорыстно поделятся своими знаниями и технологиями.

Но не все исследователи настроены так оптимистично: некоторые конспирологи уже устраивают панику. Они уверены, что 19 января Нибиру начнёт уничтожать землян, но не за грехи, а для получения полезных ископаемых, которыми усеяна земная кора.

«Этот день выбран не случайно. Именно в это время люди находятся в наиболее беззащитном виде. Мы провели сложные расчёты и выяснили, что магнитное поле Земли также ослабевает именно 19 января на 2%.

Эти два фактора вместе сделают вторжение для пришельцев более лёгким и молниеносным», - рассказал нам конспиролог из Западного отделения по изучению внеземных цивилизаций.

«В ночь на 19 января в день Богоявления посланник с Нибиру выйдет на контакт с землянами и это может стать последним днём существования всей цивилизации», - добавил исследователь.

Также эксперты сообщают о том, что в последние дни они получают сигналы из космоса искусственного происхождения.

«Наша аппаратура фиксирует странное поведение сигнала, будто бы источник приближается к Земле с каждой минутой. Мы предполагаем, что это и есть та самая Нибиру, которая на огромной скорости несётся к нашей планете», - рассказал он.

Конспирологи уже начинают подготовку к возможной встрече, ведь в ближайшие дни может произойти «второе пришествие» и тогда может случиться одно из важнейших событий — встреча с нибируанским посланником, который принесёт людям созидание или разрушение.