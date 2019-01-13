Вирусологи создали прототип вакцины против трех штаммов вируса Эбола

Вчера, 23:34

«Коктейль» моноклональных антител MBP134 сможет минимизировать, а возможно и свести к нулю передачу вируса от обезьян и животных людям.

Ученые из научных кругов, промышленности и правительства разработали комбинацию моноклональных антител (mAbs), которые защищали животных от всех трех вирусов Эболы, которые способствуют инфицированию человека. Их работа описана в двух сопутствующих исследованиях, опубликованных онлайн в журнале Cell Host & Microbe.

MAb «коктейль», назвали кодовым именем MBP134, является первым экспериментальным лечением для защиты обезьян от вируса Эбола (ранее известного как Эбола Заир), а также вируса Судана и вируса Бундибугио и может привести к широко эффективной терапии, по мнению авторов. Более 20 вспышек вируса Эбола произошли после первого сообщения об инфицировании. Оно было зафиксировано в 1976 году в Демократической Республике Конго и ДРК (бывший Заир).

Эпидемия Эболы 2013-2016 годы в Западной Африке - самая крупная вспышка на сегодняшний день. В результате было заражено более 28 тыс. человек, погибло 11 тыс. человек. Экспериментальная вакцина и несколько методов лечения, в том числе три на основе mAbs, изучаются в полевых условиях. Несмотря на свои обещания, все они нацелены только на один вирус Эбола (Заир) и неэффективны против двух других.

«Разработка единого метода лечения, который потенциально может быть использован для пациентов, страдающих от всех различных типов вирусов Эбола, является огромным достижением в этой области», - прокомментировал Джон М. Дай, кандидат медицинских наук Института инфекционных болезней армии США (USAMRIID), один из авторов.

Ссылаясь на растущие доказательства ценности моноклональных антител для лечения даже самых вирулентных инфекций, Дай добавил: «Это открытие имеет последствия не только для лечения вирусов Судана и Бундибугио, но и для недавно появившихся вирусов Эбола».

Две составляющие MBP134, были ранее обнаружены той же исследовательской группой в крови человека, пережившего вспышку болезни 2013-2016 годах в Западной Африке, и были показаны в качестве целевых ключевых мест уязвимости, разделяемых вирусами Эбола.

В первом исследовании группа, возглавляемая доктором философии Картиком Чандраном из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна разработан один из mAbs для улучшения его активности против вируса Судана. Ученые продемонстрировали, что этот усовершенствованный mAbs может особенно хорошо работать со вторым естественным компонентом для блокирования инфекции всеми тремя вирусами и защиты морских свинок как от вируса Эбола, так и от вируса Судана.

Во втором исследовании, команда во главе с доктором Захари А. Борнхольдт, оценила коктейль MBP134 в моделях для крупных животных, которые более точно имитируют болезнь, вызванную вирусом Эбола у людей. Они обнаружили, что одна низкая доза MBP134 может защитить обезьян от всех трех вирусов Эбола, связанных с болезнью человека, даже когда лечение было начато через 4-7 дней после инфицирования животных.

Третья группа ученых обратила внимание на mAbs для ликвидации вируса Бундибугио.

Таким образом, вирусологи создали прототип вакцины против трех штаммов вируса Эбола. «Коктейль» моноклональных антител MBP134 сможет минимизировать, а возможно и свести к нулю передачу вируса от обезьян и животных людям, подчеркивают эксперты.