Ученые-астрономы зафиксировали момент рождения черной дыры и измерили скорость ее вращения

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Теорию о галактике PGC 043234 подкрепили практикой в виде яркой вспышки AT2018cow, которая вероятно и стала ядром необычного явления.

Теорию о появлении черных дыр наконец-то удалось подкрепить практикой, заявляют ученые-астрономы. Но теперь большая ответственность за правильное использование полученных данных, уверенны эксперты. Предыстория исследований такова, что на расстоянии 290 миллионов световых лет от Земли зафиксировали галактику общим названием ASASSN (All-sky Automated Survey for Supernovae) в ноябре 2014 года. Тогда появление чёрной дыры списали на близость с яркой вспышкой ASASSN14-li и необъяснимые события, пока неизвестны ученым на Земле. Иногда Вселенная посылает небольшое космическое явление, которое исследовали могут понять только с помощью теоретических моделей.

Однажды ночью в июне прошлого года телескоп на Гавайях зафиксировал нечто примечательное в своем ночном сканировании. Там, где раньше ничего не было, появилась светящаяся точка, как будто кто-то включил свет. В телеграмме астронома немедленно появилось сообщение – сработала система оповещения астрономов всего мира.

Завязался не шуточный спор. С одной стороны нет никакой гарантии, что неожиданные объекты в ночном небе останутся на длительное время. Астрономы направляли телескопы всех видов в точку света, наблюдая цель на всех длинах волн электромагнитного спектра, от оптического света до невидимых рентгеновских лучей. Ранние данные показали, что свет возник за пределами галактики Млечный Путь, от маленькой соседней галактики около 200 миллионов световых лет. Это на самом деле считается близким в космических стандартах, уверяют эксперты.

Сначала блестящий объект выглядел как сверхновая, катастрофический взрыв. Звезды, какими бы неизменными они нам ни казались, ярко пылающие в ночном небе, могут погибнуть. Процесс очень быстрый: звезда, зосле миллионов и миллионов лет существования, исчерпывает топливо, которое производит ее яркий свет. Ядро сжимается, нагревается, а затем разрушается, посылая звездный материал, мчащийся через пространство. Полученное свечение на короткое время затмевает целые галактики, прежде чем исчезнуть.

«Было совершенно ясно, что это не обычная сверхновая звезда», - говорит Раффаэлла Маргутти, астрофизик Северо-Западного университета, один из многих ученых, которые следовали за таинственным объектом, известным как AT2018cow.

Странная «звезда» была в десятки раз ярче, чем любая сверхновая на записи. Она достигла своего пика светимости через два дня и исчезла через 16 дней. Это, на огромных временных масштабах Вселенной, чрезвычайно быстро, в сравнении с тем, что астрономы когда-либо видели. Когда астрономы присмотрелись к данным телескопа, они увидели необычный избыток рентгеновских лучей.

«Наша первая реакция, когда мы получили эти данные, была, возможно, мы сделали какую-то ошибку, потому что мы никогда этого не видели. Это означало, что глубоко в ядре взрыва находился источник рентгеновского излучения, настолько стойкий, что он просвечивал окружающий его материал», - сказала Маргутти.

Это дало астрономам представление о том, на что они могут смотреть дальше, чем ранее. Считается, что почти все массивные звезды производят новые астрофизические объекты, когда они умирают - либо черную дыру, либо нейтронную звезду.

Черные дыры - это невидимые пасти, которые пожирают любой материал -газ, пыль, целые звезды. Нейтронные звезды - это быстро вращающиеся ядра плотно упакованных нейтронов, урезанные версии их прародителей.

Исследователи пришли к выводу, что телескоп впервые зафиксировал создание совершенно нового астрофизического объекта, черной дыры или нейтронной звезды. Ученые-астрономы зафиксировали момент рождения черной дыры и измерили скорость ее вращения. Космический взрыв исчез из поля зрения большинства телескопов, и телескоп на Гавайях теперь ждет появления следующего удивительного точечного света. Именно так космические взрывы за пределами галактики всегда будут выглядеть для нас, независимо от их рекордного сияния. На данный момент астрономы продолжают изучать данные AT2018cow.