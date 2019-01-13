Ученые назвали причину, которая мешает мужчинам похудеть

Сегодня, 17:18

Исследователи выяснили, что мужчины чаще всего стесняются употреблять здоровую и правильную пищу.

Эксперты по правильному питанию из организации Weight Watchers провели глобальный опрос, чтобы определить, что же мешает мужчинам худеть. Результаты опроса показали, что почти 90% из опрошенных людей заявили, что они хотят похудеть в 2019 году, при этом 80% из них потерпят неудачу. Ученые выяснили, что основной причиной, которая мешает мужчинам похудеть, является стеснение перед друзьями.

Глава общественного здравоохранения WW Зои Гриффитс сообщила, что большинство мужчин, находясь в компании друзей, стесняются заказывать в кафе низкокалорийную пищу и употреблять безалкогольные напитки. Также 60% мужчин просят, чтобы их вторые половинки также сели на диету, чтобы оказать им моральную поддержку.