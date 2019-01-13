Нибиру нагрянула в Россию: Планета Х взошла над Якутией для апокалиптического пробуждения вулканов

Сегодня, 18:30

Поиздевавшись над Японией, «Звезда смерти» двинулась западнее, дабы прокатить вероятную волну смертоносных землетрясений по территории РФ.

Уфологам известно: увидел в небе «второе Солнце» - ожидай гневного катаклизма в ближайшие дни. На старте Нового года мистическое правило сработало в Перу, Индонезии и Японии. Над каждой из этих стран за считанные часы до разрушительной сейсмоактивности якобы появлялась Нибиру, да не одна, а в компании сразу нескольких спутников. Утром 13 января тревожная картина наблюдалась над Якутией: предполагаемая Планета Х, окружившая себя тремя яркими объектами, и не подумала спрятаться от случайного свидетеля из Амги (село в Республике Саха).

К слову, якутский конспиролог охотно верит в затаившийся на задворках Земли «конец света». Своими мыслями об Армагеддоне мужчина решил поделиться с пользователями Instagram. Житель Амги верит в нумерологию и астрологию, считая, что все люди, являющиеся по знаку зодиака Скорпионами, без проблем смогут пережить атаку как Планеты Х, так и пришельцев.

Вероятно, «Звезда смерти» взошла над Якутией не для распределения «восточных россиян» по знаку зодиака, а для апокалиптического пробуждения вулканов. Согласно одной из версий приверженцев шумер, Земля манит Нибиру из далекого космоса своим ядром. Планета Х якобы хочет лишить Голубой шар «центра», вырвав его из глубоких недр, а самый простой способ это сделать - воздействовать на вулканы, являющиеся сформированными природным образом шахтами к ядру. На территории Якутии сразу 2 вулкана: Зашиверский и Балаган-Тас. Возможно, именно с них Нибиру начнет проверять недра России на прочность.

Ранее «сейсмическому экзамену» подверглась Япония, которую окружают сразу 40 вулканов. Первые дни Нового года Страну восходящего Солнца «трясло» с магнитудой более 6,5 (критический уровень). Теперь, вероятно, «Звезда смерти» двинулась западнее и нагрянула в Россию. В настоящее время сейсмологи Республики Саха молчат.