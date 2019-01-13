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В ходе проведения эксперимента учёные из США выяснили, что просмотр рекламы на ТВ может влиять на развитие ожирения и онкологических заболеваний у детей.

Исследователи уверены, что реклама направлена на то, чтобы дети в дальнейшем просили купить продукт, который увидели по телевизору. Специалист биомедицинских наук Дженнифер Эмонд утверждает, что компании, которые производят вредные продукты (это и сухие завтраки в том числе, в которых содержится огромное количество сахара), направляют свою рекламу именно на детей. Рассчитано это на то, что ребёнок в дальнейшем попросит купить своих родителей именно этот продукт.

В результате анкетирования, которое провели среди родителей, стало ясно, что те покупают детям продукты, которые их чадо увидело в рекламе по телевизору.

Учёные объяснили, как реклама на телевидении влияет на развитие рака у детей. Неправильное питание и большое количество сахара в рационе ребёнка может привести к развитию ожирения и онкологии. А привычка есть «неправильную» еду остаётся на долгие годы. Учёные убедительно просят родителей не поддаваться на уговоры детей и следить за качеством их питания и образом жизни.