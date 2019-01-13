Учёные: Левшами часто становятся дети, которых кормили из бутылочки

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Это связано с гормональными реакциями, которые происходят при контакте ребёнка и матери.

Учёные провели опыт и рассказали, почему дети, которых кормили из бутылки, часто становились левшами. Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало около 60 тысяч матерей с детьми из 5 стран мира. Опыт описан в 7 научных работах. Он показал, что чем дольше ребёнок находится на грудном вскармливании, тем меньше вероятность у него стать левшой. Динамика сохранялась до возраста 9 месяцев, и в 5 из 10 случаях тип кормления влиял на то, какая рука у ребёнка будет доминирующей.

Врач эпидемиолог Филипп Хьюэль из Вашингтона объяснил, что кормление грудью оптимизирует процесс, помогающий мозгу ребёнка «определиться» с доминирующей рукой.

Специалисты определили что близнецы часто становятся левшами, из-за того что им приходится делиться молоком матери. Ещё один интересный факт: у детей, которые рождены раньше срока, более высокий процент левшей из-за того, что в больнице их кормили из бутылочки.