Ученые выяснили, что густые женские брови мужчины считают привлекательными

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Ученые из Новой Зеландии утверждают, что густые брови являются признаком красоты и сексуальности.

Опытные исследователи из Оклендского университета провели масштабные опрос среди тысячи мужчин, чтобы выяснить, какие брови представители сильного пола считают самыми привлекательными на женском лице. Результаты показали, что большинство мужчин любят густые и выразительные женские брови, как у супермодели Кары Делевинь.

Профессор Лиза Веллинг также утверждает, что тонкие брови-ниточки могут даже отталкивать мужчин. Опрос показал, что женщин с тонкими бровями мужчины часто принимают за эгоцентричных особ, а потому с такими дамами предпочитают знакомиться реже.