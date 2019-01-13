Ученые: Вегетарианцы чаще берут больничный, чем их коллеги-мясоеды

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Новое исследование показало, что вегетарианцы чаще отсутствуют на работе из-за болезни.

Согласно новому отчету организации Fisherman's Friend, вегетарианцам приходится чаще брать больничный из-за простуды, гриппа и других незначительных недугов. Исследование показало, что люди, которые в своем рационе не употребляют мясо, болеют в два раза чаще, чем их коллеги-мясоеды.

Исследование 1000 офисных работников в Великобритании также показало, что веганы в три раза чаще посещают врачей в сезон простуды и гриппа по сравнению с людьми, которые питаются мясом. По этой причине ученые все-таки рекомендуют людям употреблять мясо и продукты животного происхождения, чтобы не иметь проблем со здоровьем.