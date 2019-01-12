Рептилоиды тоже быкуют: Трамп не уступит стену Сенату – пришел сигнал с Нибиру

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Исход битвы президента США с правительством за стену с Мексикой предрешен, считают конспирологи. Канадские астрономы засекли сразу 13 ритмичных и повторяющихся радиосигналов из космоса, которые могут быть адресованы самому известному американскому «пришельцу» на Земле.

Призыв Сената ввести режим ЧС Трамп игнорирует уже несколько дней, и никакие угрозы и экономические показатели не способны заставить хозяина Белого дома изменить свое решение и отказаться от строительства стены на границе с Мексикой.

Сенаторы понимают, что политический кризис, который уже парализовал работу госучреждений и начал сказываться на экономике, может оказаться непреодолимым, потому что у Трампа есть особые полномочия, которые позволяют ему финансировать проекты государственной важности без одобрения правительства. Угроза импичмента также не производит на лидера США ожидаемого действия.

О причинах такой настойчивости задумываются не только ведущие политологи и экономисты, но и сторонники теории заговора. Если первые видят в упрямстве Трампа твердое намерение выполнить одно из главных предвыборных обещаний, то последние считают, что Трамп действует так, как ему вздумается потому, что он «засланец инопланетян».

Уфологи предполагают, что сигнал, полученный астрономами из Канады накануне, мог быть не просто всплесками активности из черной дыры, а посланием американскому лидеру, который в отличие от научного сообщества точно знает, что он означает.

В пользу этой теории, уфологии напоминают, что Трамп уже не раз подозревался в связи с инопланетянами, а по некоторым данным он представитель внеземной расы рептилоидов. Как видно, рептилоиды тоже «быкуют», когда чувствуют за собой мощь древней космической цивилизации, поэтому Трамп не уступит стену с Мексикой Сенату. Для него, вероятно, предназначался сигнал, который пришел предположительно из далекой галактики, но также возможно его источником была зловещая Нибиру.