Нибиру ослепила космонавтов: Орбитальная техника выходит из строя

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Нападения из космоса стоит ожидать в ближайшее время. Уфологи считают, что пришельцы уничтожают средства связи и наблюдения перед массированной атакой. Космические агентства сообщают об участившихся неполадках МКС и дронов.

Орбитальная техника, запас прочности которой измеряется несколькими десятилетиями, выходит из строя без всяких видимых причин.

Положение более чем тревожное, уверены некоторые исследователи космоса. Так например, есть мнение, что поочередная поломка телескопов NASA и «Роскосмоса» не случайность, а военная хитрость акция. Нибиру ослепила космонавтов, чтобы скрыть подготовку к вторжению на Землю.

Другая группа экспертов, предполагает, что Нибиру не причем. Они согласны, что это явная диверсия, но ее авторами считают ученых из Китая, которые отправили на Луну свой модуль. Вероятно, китайцы нашли что-то грандиозное на Луне и поэтому предприняли меры, чтобы сохранить втайне от мира свое эпохальное открытие.

Одним из таких открытий может быть доказательство того, что Луна – искусственный объект, созданный разумными существами из других миров для непонятных пока целей, также Луна может оказаться наблюдательной базой для инопланетян, а еще это может оказаться родиной существ, которых люди почитают как богов.

Не исключается также версия о том, что китайцы отправились колонизировать Луну в тайне от всех, но не просто потому, что им так вдумалось, а потому что еще в древние времена знали, что это возможно, но пока ресурсов хватало и атмосфера Земли была пригодна для жизни и продолжения рода, не спешили покидать родной дом, а теперь они загадили воздух до опасного уровня и научились производить еду даже из пластика и картона, что вполне достаточно для первых поселенцев. Не зря же они называют Пекин Поднебесной.