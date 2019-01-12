Помощник директора NASA откровенно рассказала о сотрудничестве с пришельцами

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Правительство США выделяло по 22 млн долларов в год для изучения НЛО согласно опубликованным документам. Конспирологи считают, мол учёные уже давно сотрудничают с пришельцами. В это же время сами исследователи о такой работе ничего не знают, и вынуждены отчитываться перед человечеством, опровергая слухи.

Традиционно конспирологи и уфологи обвиняют NASA, и другие крупнейшие мировые космические агентства в скрытии правды о деятельности инопланетян на Земле. Считается, мол NASA не просто знает о пришельцах, но и следит, а возможно и контролирует их. Чего только стоят истории о таинственной Зоне 51, где военные якобы изучают внеземные технологии и проводят опыты над инопланетянами.

Большой популярности также обрела утечка 2017 года. Согласно документам, Пентагон по секретной программе выделял NASA по 22 млн долларов в год для изучения НЛО, которым был зарегистрированный неизвестный объект, летящий на огромных скоростях.

Как бы то ни было, помощница директора научного отдела NASA Мишель Таллер недавно откровенно рассказала о сотрудничестве с пришельцами. Она заявляет, что все подобные слухи о пришельцах на Земле являются обычной ложью, и учёные ничего не знают о внеземной жизни. По словам Таллер, NASA сообщает общественности обо всех своих открытиях и ничего не скрывает.

Помощник директора NASA уточняет, что нет никакой возможности скрыть инопланетную жизнь на нашей планете, даже если она когда-то существовала в прошлом. Доктор Таллер саркастически отметила, что беспокоиться о пришельцах нужно будет, когда учёные толпами пойдут снимать все деньги со своих банковских счетов.

Учёная отмечает, что в NASA работают обычные люди, и если бы они что-то знали, то сразу бы поделились открытием с человечеством. Все реальные открытия сразу же попадают в прессу и к правительству. Даже гипотетически Таллер не понятно, как учёные могут прятать внеземных существ. Помощник директора добавила, что прелесть науки состоит как раз в её доступности, и ничего общего с конспирологией она не имеет.

Стоит отметить, доктор Таллер является астрономом, изучающим двойные звёзды и их жизненный цикл. Она закончила колледж при Гарвардском университете, а затем стажировку в Калифорнийском технологическом институте. После успешной работы с телескопом Spitzer, она начала работать в Центре космических полётов имени Годдарда, где сейчас и занимает руководящую должность.