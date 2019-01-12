Ученые показали Нибиру: «Убившие» телескоп «Роскосмоса» сигналы привели астронавтов к Планете Х

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Мощный поток лучей «Звезды смерти» уже начал выводить из строя околоземную технику и приумножать количество катаклизмов в мире людей. Вероятно, «огненный шар» приблизился к Земле на смертельное расстояние.

Наука, в частности, сфера космоса, развивается семимильными шагами, но вот парадокс - построенная человеком колонизационная техника ломается все чаще. Мелкие и довольно серьезные неисправности на борту МКС стали обыденностью для проживающих на борту станции астронавтов, а ракетам все тяжелее без ЧП покинуть Землю, последний пример: авария «Союза» над Казахстаном. Теперь мировая наука пострадала от поломки российского телескопа «Спектр-РГ», который мог объяснить ученым, как сливаются черные дыры и рождаются смертельные всплески гамма-излучений.

Примечательно, перед «смертью» аппарата «Роскосмоса» канадские специалисты засекли в далеком космосе постоянный источник мощных излучений. Не исключено, что именно таинственный объект вывел из строя «Спектр-РГ». Довольно быстро ученые нацелились в центр Млечного Пути другим телескопом, обнаружив вероятного «убийцу» детища «Роскосмоса».

Эксперты говорят о черной дыре, но пакостить в Солнечной системе вполне может и мистическая Нибиру. Об ошибке науки вероятно свидетельствуют сразу несколько факторов. Во-первых, ранее нам рассказывали, что черные дыры - умеют лишь поглощать. Даже если какой-то сигнал вырывается из темной области пространства-времени, то его силы точно не хватит для «убийства» техники на расстоянии в тысячи световых лет.

Во-вторых, участившиеся поломки космической аппаратуры подозрительным образом происходят на фоне массовых землетрясений и прочих катаклизмов. Год только начался, а Голубой шар уже трясет с магнитудой выше 6 сразу на нескольких континентах. Свежие примеры: Япония, Индонезия и Перу. Дабы так издеваться над Землей, черной дыре нужно быть намного ближе к ней, чем в 26 тыс. световых лет.

А вот Нибиру, если верить современным приверженцам шумер, под силу как технику ломать, так и апокалиптически воздействовать на земное ядро, провоцируя волну землетрясений. Вероятно, именно Планета Х сейчас фигурирует в СМИ, как первая в истории фотография черной дыры. Ведь те же шумеры выдвигали версию, что «Звезду смерти» очень тяжело засечь в небе, так как она, возможно, не отражает свет.

Если прогнозы уфологов верны, и нашу планету действительно «трясет» от присутствия Нибиру, то в скором времени ситуация с катаклизмами может лишь усугубиться, ведь предвестник Армагеддона явно сближается с Землей.