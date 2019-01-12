«Золотой миллирд» мечется в страхе»: Нибиру никак не может его эвакуировать – а Армагеддон близится

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Свидетельством этому служат сразу несколько моментов. Основным является откровенное нежелание NASA рассекречивать полученные сведения.

Второе. Сведения о том, что «золотой миллиард» продолжает строительство огромных бункеров на Земле, чтобы выжить, когда наступит Армагеддон, тоже прекратились. Видимо, от полученной информации он просто мечется в страхе. Нибиру никак не может его эвакуировать.

Планету-Х всегда считали убийцей Земли. Однако, пора уже рассмотреть и другие варианты. Она может быть и её спасительницей при наступлении Армагеддона. Если его причиной станет не она.

Тут начинаются сплошные загадки. С одной стороны наблюдается явная активность внеземного разума, который, вероятнее всего, создал Землю. Уфологи отметили прибытие к Солнцу их огромного по масштабам корабля, который они назвали «крейсером».

Земные учёные заметили невероятный квазар, который на максимальной скорости движется в нашем направлении. Он никак не мог возникнуть в Новой Вселенной, но появился именно там, излучая невообразимое количество энергии.

Наиболее вероятная версия – для того, чтобы подпитать Солнце, израсходовавшее свои ресурсы. В борьбе против кого?

Считается, что Нибиру является подобием Земли и вполне пригодна для проживания. Доказать нельзя, но считается именно так.

Не исключено, что «золотой миллиард», предвидя Апокалипсис на Земле, понял, что в бункерах его не переждать и призвал на помощь Нибиру.

А вот тут главная тема. Зачем эту планету в таком случае отгоняют от Земли всеми достуными средствами и Солнце и Внеземной разум, да и наша планета отталкивает.

Ответ очень прост, чтобы «золотой миллиард» не надеялся, что сможет смыться спровоцировав Армагеддон на Земле. Если что – то вместе. Видимо, «золотой миллиард» это не устраивает.

Кстати, откуда взялся сверхталантливый Илон Маск, а, главное, его огромные деньги? Ну и строительство пассажирских возвращающихся ракет. Ну не на Марс же они будут летать, чтобы пассажиры не вернулись.

Всё, похоже, сходится. «Золотой миллиард» надумал драпать, не отвечая за последствия своих действий. Ему усилиям инопланетян сказали подождать, отогнав Нибиру. Бабло на кон, и чтобы на Земле всё стало спокойно. Политики договорились. Томагавки зарыли. Африку накормили. Даже инопланетяне, похоже, поняли. А Нибиру нормально. Она ждёт. Не получится у землян на Марс, отправимся к ней. Вот только «золотой миллиард» боится, что его в таком случае оставят на Земле.