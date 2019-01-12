«Пришельцы уже заселяют всю Россию»: «Роскосмос» может скрывать разведчиков Нибиру

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Жители российской глубинки стали свидетелями инопланетян, которые вели тайную слежку. Они могут быть предками найденной в Перу мумии пришельца. Военные лётчики и сотрудники спецслужб подтверждают контроль реестра инопланетян официальными властями.

Согласно заявлениям уфологов и конспирологов, мировые космические агентства активно скрывают от людей правду про пришельцев. Не исключение является и «Роскосмос», который, согласно недавнему расследованию специалистов, может скрывать разведчиков Нибиру.

Накануне в Сеть попал ролик, сделанный жителем РФ. На нём видно, как довольно массивный гуманоид прячется в густых лесных зарослях. Спустя некоторое время предполагаемый пришелец появляется возле деревянного сарая, откуда снова скрывается.

Ролик с инопланетянином заинтересовал российских любителей уфологии. Они изучили его и пришли к выводу, мол видео было снято в сельской местности. Сельские постройки граничат с густым лесом. Кроме того, на видео были запечатлены характерные для России деревья.

Специалисты предположили, что очевидцам удалось стать свидетелями пришельца, похожего на своего инопланетного родственника вида Jamin Palpanensis, чьи останки были найдены на территории Перу. Речь идёт о мумиях инопланетных существ неизвестного происхождения.

Продолжение... Помощник директора NASA откровенно рассказала о сотрудничестве с пришельцами Правительство США выделяло по 22 млн долларов в год для изучения НЛО согласно опубликованным документам. Конспирологи считают, мол учёные уже давно сотрудничают с пришельцами. В это же время сами...

Уфологи уверены, что на видео попал представитель его родственного вида. Всё дело в схожих антропоморфных данных: рост 1,7 м, руки и ноги имеют 3 пальца, ушных раковин нет, волос нет, глаза большие, маленький нос, большой череп и так далее.

Специалисты решили, мол в данном случае речь идёт о жителе мифической Нибиру, попавшем на видео, и его земном виде. Согласно традиционным теориям, именно пришельцы с планеты Х проводили на Земле свои генные опыты. Кроме того, это может подтверждать и тот факт, что пришельца засняли в «преддверии приближения Нибиру» к нашей планете.

Уфологи предположили, мол обитатели «звезды смерти» отправили вперёд себя разведчиков. Считается, что в «Роскосмосе» знают об этом. Не так давно, именно космическое агентство якобы скрывало трупы гуманоидов и разбитый корабль инопланетян в российской глубинке. По словам экспертов, пришельцы уже заселяют всю Россию. Это якобы подтверждают слова лётчика-истребителя подполковника Льва Вяткина. Кроме того, бывшие сотрудники спецслужб РФ также заявляли, мол все инопланетяне контролируются официальными властями – президентом и «Роскосмосом».