Учёные: Мужчины чувствуют пережитую боль сильнее женщин

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К такому выводу пришли исследователи США, для чего им понадобилось проведение длительных экспериментов. В них приняли участие несколько сотен добровольцев.

В итоге, учёные пришли к выводу, что мужчины чувствуют пережитую боль значительно сильнее женщин. Оказалось, что у сильного пола имеется большая склонность к тому, чтобы запоминать болезненные чувства.

После этого проявляется более острая реакция, когда они проявляются вновь. Эксперимент продемонстрировал, что такая повышенная чувствительность вовсе не свойственна женщинам.

В ходе исследования испытуемых подвергали мелким ожогам и предлагали им оценить боль. Показатели шкалы были от 0 и до 100 баллов.

Затем были проведены тренировки с использованием стягивающих манжетов. А через день – опять.

В итоге именно мужчины рассказали от ощущений боли от стягивания. Женщины не сообщали, что испытывают такие ощущения.