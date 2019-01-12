Африканские слоны эволюционировали для защиты от браконьеров

Сегодня, 19:04

Слоны, пережившие интенсивную охоту на слоновую кость во время Гражданской войны, перестали выращивать бивни.

Почти 90% слонов в Национальном парке Горонгоза были убиты из-за слоновой кости для финансирования вооружения в 16-летней Гражданской войне. По словам Доминика Гонсалвеса, популяция слонов сейчас происходит от большинства животных, переживших войну. Предполагается, разработанная «культура агрессии» у слонов возникла из-за необходимости защищать своих детёнышей от браконьеров. Эксперты полагают, что странное поведение — низкая терпимость к транспортным средствам и агрессивным людям — связано с защитной реакцией.

Учёные провели эксперимент, прикрепив спутниковые ошейники GPS к 10 слонихам из разных семейных единиц. Эволюционные биологи из Лос-Анджелеса также изучают кровь животных, чтобы выяснить, как генетика влияет на бивень и почему это явление наблюдается больше у самок животных. Поскольку бивни используются для рытья воды или получения коры деревьев для еды, слонам придётся передвигаться дальше для выживания. Райан Лонг сообщает: «Любые изменения в поведении могут привести к изменениям в распределении слонов территориально. Эти широкомасштабные изменения поведут последствия в жизни остальной части экосистемы».