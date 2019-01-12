Армагеддон, страх и ужас отменяются: Нибиру не могут найти

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Да, над городами продолжаются непонятные явления. Да, Землю «потряхивает». Однако, это не отменяет самого главного, Конец планеты, широко анонсированный на Новый год не состоялся.

Нибиру не ударила. Более того, её сейчас вообще не могут найти. Похоже, что на некоторое время на Земле Армагеддон, страх и ужас отменяются.

Итак, где же может находиться злобная Планета-Х? То, что она постоянно летает над Москвой, Жмеринкой (далее вставляйте, что угодно) – это не серьёзно.

Любое появление космического тела такого масштаба вызвало бы не непонятные небесные явления, а нечто ужасное. Тунгусский метеорит, к слову, был в миллионы раз меньше. Он вызвал гигантский взрыв, лишь войдя в земную атмосферу.

В то же время, никто не отрицает того, что непонятные явления в небесах, и не только над Россией продолжают множиться. Только атмосферными явлениями пояснить их уже не получается.

Здесь нужно вспомнить то, что было замечено уфологами в последнее время. Это, безусловно, и присутствие Нибиру. Это и повышенная солнечная активность. Это и возможное прибытие на помощь Земле гигантского космического корабля от её создателей. Это и стремительное движение к нашей планете самого яркого квазара, который появился в Новой Вселенной, чего ранее никогда не было. Достаточно?

Теперь непосредственно о загадочной Нибиру. Ранее считалось, что она невидима, так как прячется на «тёмной стороне Луны». Там уже появился китайский ровер-зонд. Ничего не обнаружил.

Потом были предположения, что она прячется с недоступной для обзора с Земли стороны Солнца. Там, судя по всему, уже обосновался союзнический землянам Внеземной разум.

Вывод один – ушла. Видимо, по космическим меркам недалеко и ненадолго.

Теперь ещё одно невероятное предположение. Возможно, Нибиру не только планета-убийца, но и планета-спасительница. Однако, не для всех, а лишь для «золотого миллиарда».

Возможно, они обладают засекреченными сведениями NASA и поняли, что Армагеддон Земле пока не грозит. Следовательно, спасительницу пока можно отправить в дальнюю гавань. Пусть подождёт.

Многие уфологи полагают, что это именно так.