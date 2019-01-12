ВИЧ непобедим из-за жадности: Изменившему геном китайскому «Франкенштейну» грозит смертная казнь

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Битва с чумой 20 века проиграна. СПИД – источник многомиллиардных прибылей для корпораций и инструмент для регулирования численности населения Земли, уверяют сторонники теории заговоров.

В ноябре 2018 года мировая общественность была шокирована новостью о прорыве китайского ученого Хе Дзянкуя в генной инженерии, который сумел найти решение и победить ВИЧ. Перед конференцией в Гонконге эксперт заявил о появлении на свет единственных в мире генно-модифицированных близнецов, которые никогда не заразятся ВИЧ, потому что их ДНК изменена таким образом, что вирус для них не опасен.

Рождение двух девочек Наны и Лулу произошло в Китае, где, также как и во многих других странах, вмешательство в геном человека запрещены. Действия ученого тут же подвергли критике. Китайскому «Франкенштейну» предъявили обвинения в нарушении морально-этических норм, хотя для некоторых представителей научного сообщества совершенно очевидно, что Хе Дзянкуй действовал в интересах человечества и смог наконец-то доказать, что такое вообще возможно.

Но, ВИЧ непобедим из-за жадности, предполагают конспирологи. Многие фармацевтические корпорации имеют баснословные доходы от производства лекарств для больных СПИДом, и финансируют подконтрольные научные лаборатории, перед которыми стоит задача максимально приблизиться к созданию лекарства от вируса, но объявить о его изобретении только в случае угрозы со стороны конкурентов.

Сейчас Хе Дзянкуй по сути находится под домашним арестом. Из-за опасений за свою жизнь исследователь вынужден был воспользоваться услугами наемных охранников, как так изменившему геном китайскому ученому грозит смертная казнь за эксперименты с ДНК человека.

Учитывая, что в Китае смертная казнь – широко распространенный вид наказания, коллеги Дзянкуя уверены, что наказание неотвратимо и избежать его не удастся. При этом, для ареста может быть использованы даже такие поводы как подкуп и коррупция в целях продвижения своих сомнительных исследований.

С другой стороны, независимо от намерений, действия ученого действительно вызывают ряд вопросов. Хе Дзянкуй не имеет образования биолога, поэтому потратил значительные личные средства на эксперимент пригласив в команду квалифицированных профильных экспертов, на что не имел права.