Рак можно предотвратить: Онкологи озвучили семь основных симптомов развития рака

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Диагностика может решить страшную проблему миллионов людей, уверены ученые. Практически в половине случаев поражение раком можно предусмотреть и предотвратить, и всё это благодаря правильной диагностике.

По мнению британских медиков и ученых из онкоцентра Макмиллан в Лондоне, есть семь самых важных симптомов, которые могут указывать на развитие смертельного заболевания, при их малейших признаках нужно в срочном порядке обратиться к доктору.

Спустя длительные исследования и подробные изучения реакции человеческого организма на те или иные факторы, ученые установили, что признаками развития рака могут быть долго не заживающие раны, изменившиеся в цвете и размере родинки, появившаяся трудность в глотании, тяжелый кашель с хрипотой, кроме того, при развитии онкологии может измениться работа кишечника или мочевого пузыря, может образоваться затвердение в какой-либо части тела, или же открыться кровотечение.

По сей день очень многие люди пренебрегают своим здоровьем, откладывая лечение, а уж тем более диагностику, на потом. Однако, стоит напомнить, что жизнь у всех только одна, и нужно более внимательно относится к своему телу и душевному состоянию.

Медики всего мира напоминают, что своевременная диагностика в лечении рака очень важна, ведь чаще всего можно успеть предотвратить заболевание.