SpaceX завладела технологиями с Нибиру и хочет избавиться от лишних сотрудников – эксперт

Сегодня, 07:10

Учёные Маска получили технологии пришельцев, доставленные с МКС, говорит уфолог – что увеличит производственные мощности компании на 10%. Десятая часть сотрудников стала не нужна, их уволят. Кроме того, увольнений не избежать из-за «политики о неразглашении» компании.

Не так давно в сеть попало видео кораблей пришельцев, отлетающих от МКС. Как известно, NASA будет молчать до последнего, американскому гиганту выгодно монопольное владение небывалыми технологиями. Конспиролог рассказывает – в тайне от всех на МКС был доставлен особый груз из дальнего космоса.

В кратчайшие сроки «подарочек» был доставлен на Землю и попал к разработчикам из SpaceX для исследований и внедрения в дело, считает эксперт. И уже сегодня в СМИ попала новость о внезапном сокращении десятой части сотрудников компании.

«Дело нечисто, - говорит уфолог, - не все могут быть согласны с использованием не изученных до конца технологий. В США хорошо помнят печальный опыт со Сноуденом, который так же был с чем-то не согласен. Сокращение части сотрудников, имевших «особый доступ» - необходимая мера по сохранению информации в тайне.»

Кроме того, как считает эксперт, с новыми технологиями мощности компании серьёзно вырастут, часть людей станет просто не нужна. Пока доподлинно не известно, какого рода разработки попали в SpaceX – помогут они исследовать дальний космос или же пойдут на создание нового оружия.

Технологии, как считается, получены с Нибиру. Загадочная планета слишком часто появляется в небе Земли последние недели. И любые последние появления пришельцев тесно с ней связаны, уверены специалисты.