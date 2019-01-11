Россия попала в ТОП-10 стран с опасным для жизни питанием

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Соответствующие данные были получены в ходе исследования, проведённого Йенским университетом имени Фридриха Шиллера в Германии.

Кроме России (291 смерть из-за неправильного питания из 100 000), в десятку также попали Узбекистан (394), Туркменистан (376), Киргизстан (350), Украина (349), Молдова (328), Азербайджан (319), Беларусь (313), Таджикистан (310) и Казахстан (306). Согласно опубликованной статистической карте, в ТОП-10 стран с наименее опасным для жизни питанием вошли, в основном, западноевропейские государства. Лидерами оказались Испания, Израиль и Франция.

Высокий показатель смертности в восточноевропейских и азиатских странах обусловлен неправильным питанием, изобилующим солью и жирами. Рацион жителей этих стран редко включает достаточное содержание клетчатки из овощей и фруктов и цельнозерновые продукты. Кроме того, по словам автора исследования профессора Стефана Лорковски, данные наносят сокрушительный удар по новомодным диетам, которые отрицают пользу углеводов.

Информация была собрана в период с 1990 по 2016 год. Согласно исследованию, за это время от опасного для жизни питания в Европе умерло 2,1 миллиона человек. Наиболее часто встречающейся причиной смерти оказывались болезни сердечно-сосудистой системы, которая и страдает от солёной и жирной пищи. При том, в большем риске находятся именно мужчины.