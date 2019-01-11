Где она, Нибиру?: Уфологи перепутали с ней обычный Марс – «золотой миллиард» хочет спастись

Сегодня, 20:41

Всё дело в том, что Красная планета приблизилась к Земле за 15 лет на самое близкое расстояние. Оптический зелёный луч, который, периодически возникал вокруг него, связали со свидетельством того, что это Планета-Х.

Налицо очередной фейк. Кто хочет перепугаться, вполне может это делать. Разумные задумываются над вопросом «а где же, собственно, она, страшная Нибиру». В тот раз уфологи перепутали с ней обычный Марс.

В то же время остаётся вопрос, а куда она скрылась. Тема, что она где-то существует, не подвергается сомнению уже очень многими.

В то же время, и фейки об очередных концах света в западных СМИ без ссылок на неё, вбрасываются неспроста. Это должно отвлечь общество от связанной с ней проблематикой. А также ужасных тайн, которыми, не исключено, располагают «элиты» Запада, решившиеся спастись любой ценой от грядущего Апокалипсиса.

Его могут вызвать именно они, а не Нибиру. В то же время она может вовсе не являться мифом. Вот только с её предназначением не всё понятно. Ранее уже говорили, что она во многом напоминает Землю. Возможно, секрет именно здесь.

Ответом может быть то, что её для спасения призвал «золотой миллиард», считают эксперты. Его представители явно что-то знают о предстоящем Апокалипсисе на Земле и хотят своевременно эвакуироваться с помощью Нибиру, где продолжат своё существование.

По словам уфологов, поэтому и замалчивается её тема. Это является причиной, по которой появляются различные фейки. Они должны подтвердить, что её просто нет, или же доказать обратное, уверены специалисты.