У Нибиру появился двойник: Ученые обнаружили новую угрозу Земле

Сегодня, 20:10

Планета-призрак найдена астрономами у ближайшей к нашей планете звезды, которая пользуется среди астрономов очень дурной репутацией. Объекты, находящиеся в ее поле, имеют странное свойство исчезать.

Ученые обнаружили новую таинственную планету. Она находится не среди скопления звезд, как можно предположить, а недалеко от одиночного светила, которое называют звездой Бернарда.

Эта одиночная звезда уже не раз ставила в тупик ведущих ученых всего мира. Объекты, которые появляются рядом с ней всегда имеют сходство с Землей, но появляются так же внезапно как и исчезают. Очередная планета-призрак также очень схожа с Землей и, есть мнение, что на ней может существовать жизнь.

Близнец Земли удален от нас всего на шесть световых лет, что по космическим меркам считается «рукой подать». Исследователи из университета в Лондоне с помощью HARPS, установленного в обсерватории Чили Ла-Силья, уверены почти на 100%, что эта планета действительно существует и условия на ней вполне могут подходить для жизни, но объяснить ее появление ученые и предсказать исчезновение эксперты пока не могут.

Уфологи считают, что эта «сестра» Земли могла появиться из параллельного мира из-за сбоя в пространственно-временном континууме. Она, так же как недавно Нибиру, случайно попала в другое измерение и оказалась в ловушке. Ее появление ничем хорошим для Земли не закончится. Ученые, пока сами еще не понимают, что обнаружили новую угрозу Земле. Наша планета и так серьезно страдает от разрушительного соседства объявившейся Земли 2.0, которая по факту стала Звездой смерти для человечества, а теперь у Нибиру появился двойник-призрак.

Такого двойного напора из чужого пространства Земля может просто не выдержать. Ее как разорвет на части чужая гравитация или ее просто вытолкнут в параллельную реальность, которая может оказаться враждебной к нам. Но пока ученые сомневаются, что двойник Нибиру приблизится к Земле ближе, чем сейчас, потому что она также как и Земля может оказаться в опасности из-за соседства со Звездой смерти.