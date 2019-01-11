Сначала исчезнет Нептун: Ученые определили очередность поглощения планет Солнцем

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Наше Светило превращается в Звезду смерти. Оно уже прошло точку невозврата своего цикла и постепенно умирает, но до полной гибели может уничтожить все планеты Солнечной системы одну за другой.

Солнце обеспечивает возможность жизни на Земле. Оно работает как огромная грелка и является основным источником света, но так будет не всегда. Солнце уже начало терять свои жизненные силы (по некоторым данным «выгорело» уже более 50% гелия) и со временем превратится в белого карлика – круглый кусок безжизненного железа. Но на этом метаморфозы Солнца не закончатся. Изменение массы и состава звезды обеспечат ускорение вращения, благодаря которому Солнце может превратиться в Красного гиганта и уничтожить все планеты.

Ученые уже определи очередность поглощения планет Солнцем. Группа академиков подсчитала, что увеличение размеров Солнца в первую очередь скажется на планетах, расположенных поблизости. Гравитация Солнца захватит ближайший Меркурий, затем Венеру, а потом придет очередь Земли. Они просто исчезнут внутри Солнца без следа. Но такое мнение не разделяет другая группа экспертов.

По мнению исследователей космоса, корональные дыры на Солнце могут стать причиной противоположных процессов. Солнце вместе в потерей части массы из-за выгоревшего гелия может потерять силу гравитации, что в первую очередь скажется на самых дальних планетах. Они станут отдаляться от Солнца до тех пор, пока сила гравитации вообще не перестанет на них воздействовать. Без притяжения планеты не смогут удерживаться на своей орбите, и их поглотит космос. Сначала исчезнет Нептун, затем Уран, потом начнут распадаться кольца Сатурна. И это может привести к гибели Земли.

Кольца Сатурна состоят из множества обломков, в основе которых камни и лед. Изменение орбиты, удерживающего кольца Сатурна, может отправить их частицы в свободный полет по Солнечной системе. Вероятность того, что Землю заденет сразу несколько обломков из колец Сатурна 99,99%. Хотя, возможно, к тому времени на Земле все живое уже давно станет пеплом.