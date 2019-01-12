В атмосфере Венеры найдена неизвестная ранее спираль - учёные

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Японские ученые при помощи космического зонда обнаружили загадочную спираль в нижних слоях атмосферы планеты. Ее функция пока не ясна.

Японские исследователи космоса при помощи запущенного ранее зонда Akatsuki смогли распознать неподалеку от Венеры загадочную спираль, функция которой на данный момент определяется. Как известно, ученые называют эту планету копией Земли, поэтому некоторые уже заподозрили наличие подобной спирали и в нижних слоях атмосферы нашей планеты. Известно, что камеры зонда могут фиксировать детальную морфологию облаков нижних уровней облачности, примерно в 50 км от поверхности. Оптические и ультрафиолетовые лучи блокируются верхними облачными слоями, но благодаря инфракрасной технологии постепенно обнаруживаются динамические структуры нижних облаков.

Напомним, что Венера вращается довольно медленно в сравнению с Землей – один день там проходит за 243 земных суток. Рассмотреть Венеру в телескоп довольно проблематично, ведь она затянута густыми облаками, которые практически не рассеиваются.

Японские астрономы собрали полученные за три года снимки и пришли к выводу, что нижние слои атмосферы опоясаны спиральными структурами неизвестного происхождения. Длина каждого «хвоста» спирали составляла около десяти тысяч километров, а ширина – несколько сотен тысяч метров. По мнению теоретиков, подобные явления должны были существовать в атмосфере Венеры давно, но подтвердить это без снимков было невозможно.