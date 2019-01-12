Ученые: Есть способ продлить жизни с помощью удаления «гена старости»

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Для бессмертия необходимо просто удалить один из «генов старости». Вскоре такие операции будут доступны для всех желающих.

Современный человек в стремлении к вечной молодости и долголетию просто неудержим, на помощь ему приходят ученые, которые ищут простые и действенные методы. Биологи из Швейцарии провели успешный эксперимент по замедлению старения кишечника грызунов, а также смогли существенно увеличить продолжительность жизни червей-нематод при помощи удаления ДНК гена.

Специалисты уже давно установили, что ключевой частью клеток каждого организма является митохондрия, которая концентрирует всю энергию. При старении или недостатке пищи в митохондриях начинают появляться своеобразные «дыры», через которые агрессивные молекулы, возникающие внутри них, начинают просачиваться в цитоплазму клетки, повреждая ее ДНК и вызывая перебои в ее работе.

Подобные «аварии», как отмечают ученые, могут возникать и в молодых организмах, однако клетки справляются с ними, расщепляя органеллы на части и переваривая их поврежденные фрагменты. В преклонные годы этот механизм работает менее эффективно, что ведет к ускорению старения и гибели клеток. Исследователи пытались понять, какие именно изменения в уровнях активности генов, управляющих жизнью митохондрий, были связаны с нарушениями в переработке главных «энергостанций» нашего организма.

Доказано, что в пожилых клетках, как обнаружили ученые, его молекулы начинают сбиваться в клубки и мешать, а не помогать РНК, окружая их нити непреодолимыми барьерами. Одной из «жертв» PUM2, по словам генетиков, становится вещество MFF, играющее критическую роль в процессе утилизации поврежденных митохондрий.