Ученые: В окружении вредной пищи полезная еда всегда желанна

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Американские исследователи определили, что из всего разнообразия продуктов люди чаще всего выбирают полезную еду. Такое заключение сделано после проведения эксперимента.

Проблема здорового питания стоит довольно остро перед жителями планеты, ведь распространение фастфуда и сидячий образ жизни приводят не только к развитию ожирения, но и проблемам с сердцем и другими органами. Американские ученые провели специальное исследование, которое показало – люди готовы выбирать полезные продукты, даже если они расположены на столе рядом с вредными.

В исследовании приняли участие 79 добровольцев, а его результаты опубликованы в специализированном научном журнале Psychological Science. Сообщается, что добровольцев разделили на две группы, первой группе рассказали, насколько полезна здоровая пища, а второй - о ее вкусовых качествах. Далее им предложили как вредную, так и здоровую пищу. После испытуемых перемешали и попросили определить пользу той или иной еды.

Так, ученым удалось выяснить, что фастфуд может быть полезен для приобщения потребителей к культуре правильного питания. Для этого следует размещать подобную продукцию рядом со здоровой пищей. Также, когда полезный, но не очень вкусный продукт был скомбинирован с чем-то вкусным, но при этом вредным, участники чаще выбирали продукты, благотворно влияющие на здоровье. Установлено, часто в магазинах диетическая пища выделена в обособленную категорию, но эксперимент показал, лучше, чтобы по соседству лежали вредные, но вкусные продукты.