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Разрушая Россию, Нибиру помогает Петру Алексеевичу отсрочить губительные для его президентства выборы – такой вывод можно сделать, если изучить всё, что мы знаем о «великих украинских корнях» и происхождении «Планеты Х». Обо всём по порядку.

Пытаясь избежать выборов, в которых он не победит, Порошенко ввёл военное положение в Украине, спровоцировав ВС РФ в Азове. В то же время, весь декабрь Нибиру угрожает Земле полным уничтожением, если верить уфологам, и уже начала разрушать Россию, если верить СМИ.

Так что же общего между этими двумя событиями? Давайте смотреть.

Нибиру – космогоническое явление из шумерских мифов, связанное с богом Мардуком, дошедшее до наших времён на древних табличках. Мардук – покровитель Вавилона. Миф имеет ссылки на некое небесное явление, но ни одной прямой – на конкретное небесное тело, т.к. все возможные претенденты на это место уже упомянуты в шумерских записях под другими именами.

«Шумер ще не вмер» - гласит народная мудрость. Согласно современной украинской мифологии, Укры – древнейшая раса на земле, тесно связанная с шумерской культурой. В своей неистовой тяге быть круче и древнее русских, укры готовы проследить свою генеалогию до начала времён. И даже дальше, судя по заявлениям о выкапывании Чёрного моря силами древних свидомых арателей.

Так что же общего? С позиции науки, у обоих мифов больше общего друг с другом, чем с реальными историей и астрономией. Отчего бы шумерская «Планета Х» не поддержала независимых потомков, с которыми находится в тесном родстве?

Учитывая эпический размах украинской мифологии, а также регулярные сюрреалистичные заявления Порошенко, такая версия вполне имеет право на существование.

Можно сделать вывод, что, подобно гитлеровским «Анненербе», активно занимавшимся оккультными исследованиями в 40-х гг ХХ века, и очень почитаемых в Незалежной, Порошенко вполне мог воззвать к тёмным силам древности и заручиться их поддержкой в лице грозной планеты.

Мы следим за развитием событий.