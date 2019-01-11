Нибиру приближается? В Новосибирске снова заметили «тройное Солнце»

Сегодня, 10:22

Учёные утверждают, что «конец» Земли неизбежен, и виновницей станет приближающаяся планета Нибиру.

Исследователи космоса утверждают, что Нибиру уже расположена на угрожающей от Земли дистанции, а чем ближе она к Земле, тем сильней ощущается влияние её гравитационного поля. В данный момент на нашей планете очень часто возникают природные катаклизмы различного характера. Астрологи связывают все эти события в одно и сделали вывод, что виновником является именно Нибиру.

Сегодня в Новосибирске снова заметили «тройное Солнце», а точнее солнечное гало. Гало — это оптическое явление, светящееся кольцо вокруг источника света.

Такие явления уже не первый раз замечают люди из всех уголков планеты. Не так давно бывший работник Геологического ведомства Итона Троубриджа утверждала, что землетрясения в Японии, извержения вулканов на Гавайях и Бали — это последствия приближения массивного объекта из космоса. Учёные не знают точных размеров планеты Нибиру, однако смело говорят, что её размеры в 10 или даже в 30 раз больше земных.

Астрофизики из института Макса Планка провели подсчеты и выяснили, что планета делает оборот вокруг Солнца раз за 3600 лет. Из-за огромной гравитации в прошлый раз Нибиру уничтожила одну планету и изменила форму Солнечной системы. Эксперты находятся в шоке, ведь понимают, что людям нечего противопоставить против такой планеты, как Нибиру, и все средства NASA бессильны.