«Мигранты ни при чём»: Стена поможет Трампу остановить десант с Нибиру – уфолог

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Рептилоиды-демократы пытаются всеми силами не допустить строительство Стены Трампа – утверждает эксперт-конспиролог. Прикрываясь проблемой наркотрафика, президент США пытается не допустить нашествия сил Нибиру, высадившихся в пустошах Мексики в Новом году.

Тема с Нибиру муссируется давно. И продолжает обрастать новыми подробностями. Например, некоторые специалисты напрочь отмели идею уничтожения Земли Планетой Х.

«Зачем им уничтожать богатый ресурсами голубой шар? Речь идёт о захвате жизненно важных для пришельцев ресурсов, в частности золота, энергоносителей и биоресурсов. Уничтожение планет «Звёздами смерти» - детская сказка. Такое бывает только в кино.»

Ранее уже сообщалось о точечных ударах по США силами пришельцев. Например, атака базы ВВС сверхмощными бомбами, завуалированная прессой Америки под испытания нового оружия.

Уфолог утверждает, основные наземные силы пришельцев высаживаются в пустыне Мексики, где не грозят американские средства ПВО. Обеспокоенность Трампа стеной тоже подозрительна – наркотрафик и нелегалы существуют в США десятки лет, их исключение не решит глобальных проблем Штатов.

«Мы имеем дело с угрозой куда как более серьёзной. Это подтверждает и переброска к мексиканской границе военных сил, значительно превосходящих возможный поток нелегалов. Также США перестали обострять международную обстановку, что на них не похоже. Это говорит о том, что Трамп занят проблемами куда как более серьёзными, о которых не может говорить открыто».

Также, говорит конспиролог, это подтверждает и недавняя переброска российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу, в тыл к инопланетным силам.