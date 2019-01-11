«Мигранты ни при чём»: Стена поможет Трампу остановить десант с Нибиру – уфолог

Рептилоиды-демократы пытаются всеми силами не допустить строительство Стены Трампа – утверждает эксперт-конспиролог. Прикрываясь проблемой наркотрафика, президент США пытается не допустить нашествия сил Нибиру, высадившихся в пустошах Мексики в Новом году.
Тема с Нибиру муссируется давно. И продолжает обрастать новыми подробностями. Например, некоторые специалисты напрочь отмели идею уничтожения Земли Планетой Х.
Ранее уже сообщалось о точечных ударах по США силами пришельцев. Например, атака базы ВВС сверхмощными бомбами, завуалированная прессой Америки под испытания нового оружия.
Уфолог утверждает, основные наземные силы пришельцев высаживаются в пустыне Мексики, где не грозят американские средства ПВО. Обеспокоенность Трампа стеной тоже подозрительна – наркотрафик и нелегалы существуют в США десятки лет, их исключение не решит глобальных проблем Штатов.
Также, говорит конспиролог, это подтверждает и недавняя переброска российских стратегических бомбардировщиков в Венесуэлу, в тыл к инопланетным силам.