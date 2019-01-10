Вред от еженедельного использования химических чистящих растворов сравним с курением

Вчера, 23:55

До того, как современные мыльные продукты начали продаваться в середине 1900-х годов, большинство людей использовали воду и уксус для своих бытовых нужд.

За последние 50 лет количество мыла, моющих и чистящих растворов росло удивительными темпами, поскольку производители стараются удовлетворить потребности потребителей, которые ищут быстрое, ароматное решение грязной проблемы. Однако недавнее исследование, проведенное в Университете Бергена в Норвегии, показывает, что те, кто использует химические бытовые чистящие средства хотя бы раз в неделю, испытывают ускоренное снижение функции легких. Использование чистящих средств один раз в неделю в течение 20 лет может быть эквивалентно курению 20 сигарет в день в течение 10–20 лет.

Были проанализированы данные более 6000 участников, чей средний возраст составлял 34 года, когда они зарегистрировались в Обследовании респираторного здоровья Европейского сообщества. Используя данные за 20 лет, исследователи обнаружили, что у женщин, которые использовали коммерческие чистящие растворы, наблюдалось снижение функции легких, измеряемое объемом форсированного выдоха и принудительной жизненной емкостью, гораздо быстрее, чем у тех, кто их использовал реже или вообще не использовал.

Первоначально авторы были удивлены результатами. Старший автор, Сесили Сванес, профессор Центра международного здравоохранения Университета Бергена, сказала: «Тем не менее, когда вы думаете о вдыхании мелких частиц от чистящих средств, предназначенных для чистки пола, а не ваших легких, возможно, это не так уж удивительно. Хотя краткосрочные эффекты чистящих химикатов для лечения астмы становятся все более и более документально подтвержденными, нам не хватает знаний о долгосрочном воздействии».

«Мы опасались, что такие химические вещества, неуклонно причиняя небольшое повреждение дыхательных путей день за днем, год за годом, могут ускорить снижение функции легких, которое происходит с возрастом. Главная идея этого исследования заключается в том, что в долгосрочной перспективе чистящие химические вещества, скорее всего, наносят довольно существенный вред вашим легким. Эти химические вещества обычно не нужны; салфетки из микрофибры и воды более чем достаточно для большинства целей».

Авторы утверждают, что снижение функции легких может быть связано с раздражением, которое вызывает большинство химических веществ на слизистых оболочках легких. Со временем это может привести к постоянным изменениям и ремоделированию дыхательных путей. Данные были скорректированы для переменных, потенциально способных смещать результаты, включая индекс массы тела, образование и история курения.

Существуют химические вещества, общие для большинства чистящих средств. Эти химические вещества испаряются в воздух по мере их использования. Фактически, в некоторых случаях они могут даже испаряться во время хранения. Запахи, которые вы чувствуете, когда идете по проходу для чистки в местном продуктовом магазине, - это летучие органические вещества, испаряющиеся из плотно закрытых бутылок. Примерами этого являются бензол, формальдегид и ацетон.

Они вызывают раздражения глаз, носа и горла, одышку, головные боли и усталость. Более высокие концентрации могут также раздражать легкие и вызывать повреждение печени, почек или центральной нервной системы. Эти вещества также обладают канцерогенным действием.