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«Безобидное» изучение тела человека инопланетянами может спровоцировать их скорое посещение планеты, считал Стивен Хокинг, так как спустя столько лет познавания тайн Земли они смогут понять, что земляне слабее технологически, и напасть.

Существует множество свидетельств того, что инопланетяне якобы посещали Землю и порой даже похищали людей. Позже эти самые «подопытные» рассказывали о том, как проходили их дни на чужеродном корабле. Свидетель, который заявляет, что вступил в контакт с инопланетной жизнью, очень редко говорит, что на него напали. Возможно, потому что насильственные встречи дали бы физические доказательства ушибы, переломы, признаки принудительного проникновения в дом большинство людей, которые говорят, что были похищены или связались с инопланетянами, описывают пришельцев, проводящих спокойную, лекарственную, а иногда и инвазивную форму исследования.

Это означает, что люди склонны соглашаться с теорией о том, что инопланетяне могли посетить Землю просто для изучения нашего тела и культуры. Несколько раз на протяжении своей жизни великий учёный Стивен Хокинг выражал беспокойство, что внеземной контакт сделает жителей Земли уязвимыми. В конце-концов, если бы инопланетная цивилизация могла найти Землю и путешествовать к нам, это означает, что их технология уже опередила бы нашу, причем давным-давно.

«Однажды мы можем получить сигнал от такой планеты, - сказал Хокинг в 2016 году, имея в виду потенциально обитаемую планету, известную как Gliese 832c. - Но мы должны с осторожностью отвечать. Встреча с развитой цивилизацией может быть похожа на встречу с Колумбом коренных американцев. Это не так хорошо сказалось на их населении, как хотелось бы».

По всей видимости, ученый выказывал обеспокоенность фактами вторжения на планету и считал, что более развитые цивилизации очень быстро могут покорить земную.

Таким образом, изучение землян инопланетянами может привести к скорому вторжению, и даже Стивен Хокинг не раз высказывался на этот счет. По всей видимости, по сравнению с «чужаками» наша планета малоразвита и вряд ли сможет оказать должное сопротивление, потому стоит озаботиться технологиями Земли и дать ей должное развитие, чтобы суметь защитить ее, возможно, в скором будущем.