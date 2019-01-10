Медики выявили первые признаки болезни Альцгеймера

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Медицинские исследования, проведённые в США, выявили, что нарушение глубокого сна может стать первым признаком болезни Альцгеймера.

Группа учёных из Вашингтона провела опыт, пригласив около 120 человек возрастом от 60 лет. Некоторые из них жаловались на слабость и ухудшение умственных способностей. Качество сна оценивалось ЭЭГ сенсорами. Они закреплялись на запястье и лбах испытуемых. Также записывались данные об ощущениях во сне днём и ночью. После 27 добровольцев согласились сдать анализ спинномозговой жидкости и ПЭТ-сканирование.

Результаты показали что высокий уровень белка тау совпал со снижением глубокой фазы сна. Люди с предрасположенностью к скоплению этого вещества хорошо спали и днём, и ночью. А вот качество их сна не было хорошим.

В дальнейшем планируется провести ещё ряд исследований, если данные подтвердятся, то болезнь Альцгеймера можно будет диагностировать на ранних сроках с помощью изучения сна пациентов.

Напомним, что пока это заболевания неизлечимо, но есть экспериментальные препараты, которые помогают замедлить развитие болезни Альцгеймера.