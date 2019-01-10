Ученые пытаются создать «измеритель боли», сканируя мозг и отслеживая глаза

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Американские руководители здравоохранения требуют разработки устройства, которое измеряет боль пациента, чтобы оценить меры по ее облегчению.

В настоящее время Национальный институт здравоохранения использует такие вопросы, как «причиняет ли им боль или жжет», оценивая по шкале от 1 до 10 и даже используя смайлики. Однако они говорят, что система, которая зачастую неточна и субъективна, способствует, по крайней мере, частично кризису опиоидной зависимости, который убил 49 000 человек в 2017 году.

«Болеметр», измеритель боли или pain-o-meter (POM) является потенциальным ответом на улучшение оценки и лечения боли у пациентов с острой и хронической болью. Ученые, финансируемые NIH, начали исследования сканирования мозга, реакций зрачка и других возможных маркеров боли в надежде, наконец, увидеть боль, чтобы лучше ее лечить.

Пациентка Сара Тейлор изо всех сил пыталась заставить докторов понять ее иногда изнурительный уровень боли, сначала от поражающего суставы детского артрита, а затем от фибромиалгии, долговременного состояния, которое вызывает боль во всем теле.

Теперь ученые используют экспериментальное устройство, чтобы посмотреть в глаза Сары и отследить, как ее зрачки реагируют, когда ей больно, а когда нет. Пока нет способа определить, какую боль кто-то испытывает - решить, нужны ли опиоиды, или же боль, как у Сары, лучше снимается лекарствами, воздействующими на нервы.

Согласно данным, растущий кризис с наркотиками в США смертоноснее насилия с применением огнестрельного оружия, автомобильных аварий или СПИДа. Опасный синтетический опиоидный фентанил был самым большим фактором, который убил более 29 000 человек в этом году.

Недавно страдающая артритом Сара Тейлор легла на стол для иглоукалывания, оценив такую боль как несильную, в 3 балла, и широко открыла глаза для экспериментального болевого теста.

«Там будет вспышка света в течение 10 секунд. Все, что вам нужно сделать, это попытаться не моргнуть», - сказал Кейвин Джексон г-же Тейлор, выстраивая в линию устройство слежения, установленное на смартфоне.

«Глаза открывают окно в центры боли в головном мозге», - говорит д-р Джулия Финкель, которая руководит исследованиями боли в Институте детских хирургических инноваций у детей шейха Заида.

Это связано с тем, что некоторые чувствительные к боли нервы передают сигналы о боли в мозг вдоль путей, которые также изменяют мышцы зрачков, реагирующих на различные раздражители.

Прибор доктора Финкель отслеживает зрачковые реакции на свет или на безболезненную стимуляцию определенных нервных волокон, стремясь связать различные паттерны с различными интенсивностями и типами боли.

«Проблема в том, что опиоид, такой как оксикодон, приносит некоторое облегчение, притупляя восприятие боли, но не ее передачу - в то время как другой вид лекарственного средства может блокировать боль, воздействуя на нервное волокно», - сказала доктор Финкель.

До сих пор ученые из Гарвардской и Массачусетской больниц общего профиля обнаружили, что при МРТ-исследовании выявляются паттерны воспаления в головном мозге, которые вызваны либо фибромиалгией, либо хронической болью в спине.

Другие исследователи обнаружили изменения в мозговой активности, когда различные области «светятся» при сканировании, сигнализируя об определенных типах боли.

Третьи используют электроды на коже головы для измерения боли при помощи мозговых волн.