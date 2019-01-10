Женщины с кишечными воспалениями склонны к депрессии – учёные

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Канадские специалисты выяснили, что особая опасность подстерегает женщин в послеродовой период.

Учёные проанализировали десятки беременностей в округе Онтарио в период с 2002 по 2014 год. Им удалось заметить, что женщины, у которых было диагностировано одно из воспалительных заболеваний кишечника, имели повышенный риск развития какого-либо психического расстройства. В группу наиболее популярных расстройств входили депрессия, тревожность и зависимость от опиоидных препаратов. Склонность обретает наибольшую силу в послеродовой период – в последующие 90 дней, иногда это состояние удаётся заменить даже во время беременности, заявляет ведущий автор исследования доктор Эрик Бенчимол.

Предположительно, причиной является связь ЖКТ с головным мозгом. Следственно, воспаления оказывают на него сильное влияние. На данный момент спасти женщину с кишечным воспалением от депрессии или любого другого психического расстройства невозможно. Однако зная о повышенном риске, сама женщина и её лечащий врач будут осведомлены о последствиях и смогут их предупредить, считают учёные.