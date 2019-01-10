Ученые: Мертвое Солнце станет белым кристаллом-жемчужиной через 10 млрд лет

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Переизбыток белых карликовых звезд в космосе и результаты наблюдений корабля Gaia Европейского космического агентства, подтвердили теорию, которой более 50 лет.

Через миллиарды лет в будущем Солнце превратится в гигантскую космическую жемчужину, предполагает новое исследование исследователей. Ученые настаивают, что как и подавляющее большинство звезд в нашей галактике Млечный путь, Солнце в конечном итоге распадется на белый карлик. Он будет собой представлять экзотический объект примерно в 200 000 раз плотнее Земли. Чтобы взглянуть на это в перспективе: простая чайная ложка материала белого карлика весила бы примерно столько же, сколько слон, если бы вы могли каким-то образом транспортировать материал на Землю. Полвека назад теоретики предсказали, что белые карлики со временем затвердеют в кристалл - и новое исследование показало, что это действительно так.

«Все белые карлики кристаллизуются в какой-то момент своей эволюции, хотя более массивные белые карлики проходят через этот процесс раньше", - сказал в своем заявлении ведущий автор исследования Пьер-Эммануэль Трамбле, физик из Университета Уорика в Англии. «Само Солнце станет кристально белым карликом примерно через 10 миллиардов лет», - подчеркивают эксперты.

Трембле и его коллеги проанализировали данные, собранные космическим кораблем Gaia Европейского космического агентства, который был запущен в декабре 2013 года, чтобы помочь исследователям построить лучшую в истории 3D-карту Млечного Пути. Gaia делает это, точно отслеживая положение огромного количества звезд; команда Миссии стремится изучить 1 миллиард звезд за время эксплуатации космического аппарата. Для нового исследования ученые рассмотрели измерения Gaia около 15 000 белых карликов, все из которых находятся в пределах 330 световых лет от Солнца.

Эти данные выявили странную «нагромождение» - переизбыток белых карликов с определенными цветами и яркостью, которые не могут быть объяснены возрастом или массой объектов. Хотя они выглядят безмятежными и безмолвными с нашей точки зрения на Земле, звезды на самом деле бурлят шарами яростной плазмы. Работы по моделированию показали, что нагромождение было вызвано кристаллизацией интерьеров белых карликов, которая выделяла достаточно тепла, чтобы замедлить охлаждение белых карликов с течением времени. Мертвое Солнце станет белым кристалом-жемчужиной через 10 млрд лет, предрекают ученые. При этом способ «превращения» очень легко объясним. Кристаллизация белого карлика сродни замерзанию воды от жидкости ко льду. Но материал в этом случае - кислород и углерод, и он кристаллизуется при температурах, которые не совсем холодные.

Процесс действительно вступает в действие, когда интерьер белого карлика охлаждается примерно до 18 миллионов градусов по Фаренгейту (10 миллионов градусов по Цельсию), говорят исследователи. Результатом, вероятно, является ядро, состоящее из кристаллизованного кислорода и мантии, в которой доминирует углерод. Новые результаты показывают, что многие белые карлики значительно старше, чем думали ученые - до 15% в некоторых случаях, сказали члены исследовательской групп. Исследование было опубликовано в интернете в журнале Nature.