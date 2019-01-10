Спецслужбы знали о возвращении богов на Землю и тайнах египетских пирамид

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Понемножку всё тайное становится явным. К сожалению человек, предоставивший учёным эту информацию, не представился. Он предпочёл сохранить инкогнито.

Исходя из полученных сведений, спецслужбы одного из ведущих государств знали о возвращении богов на Землю. Более того, им были доступны и тайны египетских пирамид. Официальные сведения об этом до сих пор строго засекречены.

Как сообщил источник, ему была доверена перевозка секретного ящика из одной мировой столицы в другую. Любопытство, в нарушение служебных инструкций, взяло верх. Он решился распечатать секретный ящик.

Он увидел, что тот наполнен фрагментами ранее неизвестных реликвий, мумией, каменным саркофагом, образцами иероглифов и некоторыми расшифрованными сведениями.

Согласно им, у стен египетских пирамид есть способности к сокрушительному влиянию на человеческую психику.

Стены просто отталкивают посетителей к выходу из пирамиды. Этот феномен пока не подлежит никакому толкованию.

Также ряд расшифрованных абзацев подтверждал то, что древние боги должны вернуться на Землю.

Собственно, в этих сведениях, как таковых, на сегодняшний день нет ничего сверхнеобычного. Но, видимо, есть, раз они находятся «под грифом» до сегодняшнего дня.

Как удалось сотруднику, намеренно раскрывшим тайну много лет назад, остаться живым, представляется просто невероятным.