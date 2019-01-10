CES-2019: Представлен чемодан, который следует за вами через аэропорт

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Надоело таскать сумки через аэропорт? Технологическая выставка CES-2019 предлагает решение: чемодан Ovis с искусственным интеллектом, предназначенный для сопровождения пассажира, куда бы он ни шел.

Чемоданчик даже веселый, потому что вы можете играть с ним. Изобретение было представлено на выставке технологий CES в Лас-Вегасе китайским стартапом ForwardX.

Как это работает? Благодаря камерам, находящимся в ручке, которые идентифицируют и следят за последним, кто прикоснулся к ней.

«Чемодан следует за вами благодаря технологии компьютерного зрения, отслеживает людей и следует за ними», - объясняет президент ForwardX Николас Чи.

Многие назвали роботизированные чемоданы «тенденцией, в которой мир не нуждается», но это не останавливает ForwardX, робототехническую компанию, которая объявила о том, что чемодан с AI-процессором будет стоить 799 долларов.

Чемодан, находящийся в разработке, в настоящее время включен в список кампании Indiegogo, которая предлагает покупателям купить его по предоплате всего за 319 долларов США с доставкой в декабре.

Но Ovis - не единственный умный чемодан, который обещает освободить руки во время транспортировки: 90Fun Puppy 1 - это ролик в духе Segway, который все еще находится в «режиме прототипа», как сообщалось ранее в этом году. Travelmate за 1100 долларов, который мы видим, по крайней мере, с 2017 года, продается, но его производитель говорит, что «большие объемы заказов» означают, что изготовление может занять до трех месяцев.

Разумеется, эти умные чемоданы, обладающие способностью управлять своим движением и реагировать на команды, являются чуть более умными, чем так называемые умники от таких брендов, как Away. Но все вышеперечисленные сумки сталкиваются с одним серьезным препятствием: их встроенные аккумуляторы вызывают опасения по поводу безопасности, и у авиакомпаний теперь есть строгие правила в отношении их использования на борту. Это может быть причиной того, что Ovis имеет легкосъемный аккумулятор для питания не только четырех колес, но и двух USB-портов для зарядки. Кажется, в этом чемодане все продумано.