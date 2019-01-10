Землю спасает таинственный квазар: В драке с Нибиру он помогает Солнцу - уфологи

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Ранее предполагалось, что, не решившись на прямую атаку, Планета-Х прибегла к хитрому ходу. Цель, собственно, та же самая.

Только убийство нашей планеты, в таком случае, может произойти посредством «откачки» энергии нашего светила. Однако мы оказались не одиноки, как полагают уфологи. Землю спасает таинственный квазар: В драке с Нибиру он прибыл на помощь Солнцу.

О том, почему на Солнце катастрофически теряется энергия, можно выдвинуть несколько версий. Все они имеют право на существование.

Заправляющийся от него огромный крейсер инопланетян - лишь одна из них. В то же время, вряд ли, он при всей своей «прожорливости» смог бы нанести существенный вред. Тем более, что внеземной разум, наверняка, и ранее неоднократно пользовался этой возможностью.

Что далее? Далее хитрый ход Нибиру. Задача – убить Землю. Каким образом – глубоко вторично. Возможно, Планета-убийца действительно может стратегически мыслить. Проще «откачать» энергию Солнца и всё решится, как бы, само-собой.

Нельзя исключать и версию, что огромные затраты своей энергии Солнцу приходится нести самому. Именно для того, чтобы отогнать Нибиру. Что, собственно и происходит.

Вот наиболее очевидные версии. Остаётся вопросом, почему странное бездействие демонстрирует внеземной разум, создавший Землю. Возможно, они просто не разгадали намерений Нибиру.

Похоже, что это не так. Инопланетяне призвали на подмогу более могущественную силу. К нашей системе близится таинственный квазар.

Необычным стало то, что он внезапно проявился в ранней Вселенной. То есть, относительно недалеко от Земли. Ранее подобные мощные объекты фиксировались лишь в далёкой Вселенной.

Откуда этот сверхяркий квазар появился так неожиданно, видимо, ещё долгое время останется тайной. Наиболее очевидное пояснение – позвали на помощь. Причём именно инопланетяне с Луны, как считают уфологи.

Ход, исключительно, гениальный. Эта вселенских масштабов батарейка станет подпитывать Солнце по мере истощения его энергии. Нибиру таким ресурсом, явно не обладает.

Исход понятен и, скорее всего, обойдётся без космического противостояния и катастрофы в Солнечной системе. Даже танки без бензина не ходят. Ну и подталкивать их не получается.

Энергетика решает всё не только на Земле. Видимо, Нибиру останется лишь сопоставить ресурсы, подумать и рвануть восвояси.

Расслабляться не стоит. Она удалится, чтобы заправиться.

Для справки. Новый, неожиданно появившийся на помощь, квазар, излучает свет, эквивалентный тому, который исходит от 600 триллионов (да-да) Солнц.

И расстояние до него по космическим меркам уже мизерное. Лишь 12,8 миллионов километров. Будем жить.