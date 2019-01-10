Учёные рассказали, почему женщины реже страдают от сердечных заболеваний

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Это происходит из-за различия в строении генов, отвечающих за биоритмы. Также эти гены управляют колебаниями давления в сосудах в течение суток.

Учёные рассказали, что женщины реже, чем мужчины, страдают сердечными заболеваниями. Согласно сведениям предоставленным ВОЗ, женщины живут примерно на 5-6 лет дольше мужчин, в среднем возраст женщин 73 года. Это связано не только с тем, что мужчины чаще подвергаются риску и больше курят и употребляют алкоголь. Также они в 3 раза чаще страдают от ишемии, гипертонии и атеросклероза. Учённые начали выяснять, почему так происходит.

Оказывается, что все органы в организме содержат биочасы, управляющие их работой в течение суток. Сердце тоже входит в их число. А нарушение в работе ритмов приводит к развитию тяжёлых заболеваний.

Лорен Дума из Университета Флориды провёл опыт на самках мышей, с целью выяснить, почему женщины реже страдают от сбоя биоритмов сердца. Отключение генов, которые управляют работой биочасов в клетках сердца, не вызвало гипертонию. Но после удаления яичников у самок ситуация изменилась.