Ученые нашли новый способ определения смерти человека

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Американские исследователи предлагают по-новому трактовать понятие смерти человека. Данное понятие известно еще с 1968 года.

Ученые из научно-исследовательского института биоэтики The Hastings Center (Центр Гастингса) в США внесли странное предложение, которое в корне меняет существующее определение понятия «смерти человека». Исследователи уверены в том, что в современных реалиях весьма не правильно говорить о «смерти мозга», ведь это не всегда так.

Медики до середины ХХ века четко могли дать определение «смерти», о которой свидетельствовало отсутствие реакции у человека и рефлексов (дыхание, пульс), только в таком случае можно было признать его кончину. Ранее было доказано, что потеря данных способностей напрямую связанна с потерей мозговой активности. В 1968 году американские ученые опубликовали статью, в которой обосновывается данный факт.

Современные медицинские эксперты считают такой подход не совсем корректным, ведь за прошедшие полвека медицина шагнула далеко вперёд, и появились такие методики, как искусственная вентиляция лёгких или трансплантация органов. Они позволяют поддерживать основные функции жизнедеятельности организма даже после остановки работы мозга.

В качестве примера ученые из США приводят случай, который произошел с подростком в 2013 году. У Джахи Макмат констатировали смерть, между тем ребёнок, тело которого подключили к системе жизнеобеспечения, продолжал развиваться на протяжении целых четырёх лет, и фактически смерть произошла только после окончательной остановки сердца. Вследствие этого эксперты предложили пересмотреть понятие смерти и дать ему более точное и обоснованное определение.